4. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienās (19., 20.01.) sakārto inventāru un sagatavo substrātu dēstu audzēšanai. Uzmana kartupeļu glabātuves, pārliecinās, vai tajās temperatūra turas plus 4–6 °C robežās.
- Ziedu dienās(21., 22.01.) aprūpē ziedošos telpaugus, novāc vecos ziedus un atmirušās lapas. Cērt kokus malkai un materiāliem.
- Lapu dienās(23.–25.01.) laista telpaugus un mitrina to lapas. Liek diedzēties sīpolus lociņiem.
Pārdomas
Vēlreiz pafilozofējot par kalendāra tēmu, var gudrot, kura tad ir tā īstā Teņa diena un var būt, ka to īpašo putru vēl nav par vēlu izvārīt? Cūkgaļa taču pie mums vēl joprojām ir cieņā, tāpēc šo dzīvnieku un viņu kopēju labklājība nav mazsvarīga. Tā vien izskatās, ka to aizgādnis Tenis ir noskaities un sūta cilvēkiem skarbus atgādinājumus. Atkal un atkal uzliesmo Āfrikas cūku mēris, kas skar gan meža, gan mājas cūkas. No kurienes tas nāk un kāpēc atkal un atkal uzliesmo, protams, tiek pētīts un veikti drošības pasākumi. Teņa godināšana un cūkas astes ēšana šajā pasākumu kompleksā noteikti nav iekļauti. Tas liek padomāt par to, kā mainījušies sabiedrības uzskati un pilnveidojušās zināšanas.
Neskatoties uz visām stihijām, kas plosās pasaulē, joprojām esam labi nodrošināti ar pārtiku un ikdienas iepirkšanās laikā maz domājam par to, kā tā nonākusi veikala plauktā, kā izaudzēta un sagatavota. Kam par to pateikties – augstākiem spēkiem vai tehnoloģijām?
Janvāris
