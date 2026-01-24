Droši vien ikviens sevi cienošs latvietis lieto uzturā ķiploku, un to var turpināt darīt. Tomēr, ja vēlas tiešām imūnsistēmu stiprinošu iedarbību, dienā būtu jāapēd 1–3 ķiploku daiviņas. Konsultē Rīgas Stradiņa universitātes Lietišķās farmācijas katedras docētāja Inga Sīle.

Ķiploka bioloģisko aktivitāti nosaka gan tajā esošie flavonoīdi, gan ēteriskā eļļa, īpaši alicīns un citi sēra savienojumi, kuriem pateicoties ir šī auga pozitīvais efekts. Ķiploks ir arī augs, kas medicīnā zinātniskajos pētījumos ir plaši pētīts, jo tam piemīt gan pretvīrusu, gan antibakteriāla, gan pretiekaisuma iedarbība. 

Protams, ir cilvēki, kas ikdienā nevar lietot ķiploku, jo viņiem kuņģis to īsti nepanes. Tādā gadījumā aptiekās ir nopērkamas ķiploku kapsulas (iekapsulēts ķiploku ekstrakts). 

 

