Šo recepti, gatavotu uz buljona bāzes, iesaka restorāna "Ferma" šefpavārs un "Restorānu servisa skolas" pasniedzējs Māris Astičs.
Sastāvdaļas
- vistas fileja
- burkāns
- sīpols
- selerijas sakne
- buljons
- lociņi, dilles
- sāls, pipari
Pagatavošana
Vistas fileju, burkānu, sīpolu, selerijas sakni sagriež kubiņos un apcep, pārkaisa sāli un piparus. Buljonu izņem no saldētavas, atkausē. Liek tajā apceptos dārzeņus un gaļu, vāra.
Zupa ir gatava, kad gatavs cietākais dārzenis – selerija un burkāns. Pasniedzot pārkaisa ar lociņiem, dillēm.
Kļūda ir pievienot sāli, kad zupa jau gatava. Tad tā būs pliekana, jo pasālīts ir tikai ūdens. Sāli lieto, apcepot katru dārzeni. Tā būs smeķīgāk, jo gatavošanas procesā sāls ietekmē garšas.
