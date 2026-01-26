5. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienās (26., 27.01.) pārskata augļu un dārzeņu krājumus. Skābē kāpostus, ja krājumi lieli. Cep maizi un kūkas. Pārskata sēklu krājumus.
- Sakņu dienā (28.01.) rūpējas par siltumu mājās. Sagatavo substrātu agro dēstu sējai.
- Ziedu dienās (30., 31.01.) sēj dēstiem puķes. Cep maizi. Vāra putras.
- Lapu dienā (1.02.) laista telpaugus un mitrina to lapas. Sēj dēstiem garšaugus.
Pārdomas
Mēdz teikt, ka ap Ilzes un Kārļa dienām (27., 28.01.) esot ziemas vidus. Matemātiski, skaitot dienas no ziemas un pavasara ekvinokciju dienām, īsti precīzi nesanāks gan. Pēc sajūtām gan varētu būt taisnība. Lai arī kāda ziema mēdz būt ap šo laiku, kaut kas tomēr sāk mainīties. Laika zīmju vērotāji mēģina izzīlēt laika apstākļus nākamajai vasarai. Mainās smaržas, smakas un skaņas. Kaut netverami, bet daba mostas. Saules gaisma kļūst spilgtāka un ēnas kontrastainākas. To labi var novērot skaidros ziemas rītos. Un vēl – 31. janvārī pēc vecā kalendāra būtu Teņa diena. Var būt, ka par godu šiem notikumiem der pagatavot kādu vecmodīgu ēdienu ar miežu putraimiem un cūkgaļu. Tikt pie mugurkaula gabaliņa ar visu asti ātrumā var neizdoties, bet putraimi, grūbas un kāds cūkgaļas gabaliņš jau noteikti atradīsies. Ir taču tik daudz dažādu recepšu, kurās iekombinēt šos produktus. Kaut vai skābeņu zupā ar konservētām skābenēm, jo kur gan ziemas laikā tikt pie svaigām. Esot jāpievērš uzmanība arī laika apstākļiem. Ja Teņa dienā labs laiks un atkušņa ūdens pietiek tik daudz, lai gailis varētu padzerties, esot gaidāms ražīgs gads.
Janvāris/Februāris
