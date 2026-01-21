Ne vienmēr pankūkas jācep no ierastajiem kviešu miltiem, kādreiz var izmēģināt, piemēram, turku zirņu miltus. Šī recepte ir no pavāres Astrīdas Čeppes krājuma.
Sastāvdaļas
- 100 g zirņu miltu
- 200 ml ūdens
- 30 ml olīveļļas
- pustējkarote cepamā pulvera
- cukurs, sāls
- eļļa cepšanai
Pildījumam
- 800 g sēņu
- 250 g krēmsiera
- sīpols
- sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana
Pagatavo pankūku mīklu, ļauj tai uzbriest. Sēnes un sīpolu sīki sagriež, pievieno krēmsieru. Masu liek sakarsētā pannā, uzbārsta sāli un piparus un apcep. Atdzisušu pievieno pankūku mīklai un cep pankūkas (var izmantot olu cepšanai paredzēto pannu).
Pasniedz ar skābo krējumu vai svaigo sieru, kam pievienoti zaļumi
