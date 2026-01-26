Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) atkārtoti vērsusies Tieslietu ministrijā (TM) ar lūgumu palielināt sodus suņu un kaķu negodīgiem tirgotājiem, informē biedrībā.
Veterinārārstu biedrībā uzsver, ka sodam ir jābūt tādam, lai tas atturētu personas no pārkāpumiem, kā arī pārkāpuma gadījumā tam jābūt jūtamam.
Ņemot vērā cenas, par kādām dzīvnieku negodīgie pavairotāji, neievērojot normatīvu prasības, pārdod dzīvniekus, patlaban spēkā esošais sods par atsavināšanas pārkāpumiem, kas ir līdz 220 eiro fiziskām personām vai līdz 440 eiro juridiskām personām, daudzos gadījumos nepārsniedz pat viena kucēna vai kaķēna pārdošanas cenu, norāda LVB.
Tāpat soda apmērs ne tikai neattur no pārkāpuma, bet tas arī nerada pietiekoši būtiskas negatīvas sekas pārkāpējam, lai tas nākotnē pārtrauktu noziedzīgās darbības.
Biedrībā atzīmē, ka soda bezjēdzīgumu pierāda gan vēl pavisam nesen Rīgā mazdārziņos atklātā Ķīnas cekulaino bezšķirnes suņu pavairotava, gan Bauskas novada Dāviņu pagastā Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izņemtie 15 suņi, trīs kaķi un Valsts policija ekspertīzei nodotie divi suņu līķi.
LVB norāda, ka abos gadījumos dzīvnieki tika izmantoti pavairošanai, lai gūtu peļņu.
Tāpēc LVB aicina TM atkārtoti vērtēt spēkā esošo sodu samērīgumu par atsavināšanas pārkāpumiem pret kaitējumu, ko dzīvnieku pavairotāji nodara dzīvniekiem un sabiedrībai.
Vienlaikus biedrībā atzīmē, ka dzīvnieku turēšanas pārkāpumu un atsavināšanas pārkāpumu atklāšanas un pierādīšanas, ko veic PVD un Valsts policija, kā arī izņemto dzīvnieku glabāšanas līdz konfiskācijai izmaksas tiek segtas par nodokļu maksātāju līdzekļiem un tās būtiski pārsniedz soda apmēru, tāpēc, vērtējot soda proporcionalitāti, jāņem vērā arī šis faktors.
LVB ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kas apvieno veterinārmedicīnas izglītību ieguvušus veterinārārstus un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studentus.
