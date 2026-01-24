Francijas virtuvē smilšu mīklas groziņu, kas pildīts ar dažādām produktu kombinācijām un pārliets ar olu un krējuma maisījumu, sauc par kišu. Latviešu valodā kišu dēvē par tarti – vaļēju groziņpīrāgu ar pildījumu. Ideāls pamatēdiens, jo sagatavošanas process ir radošs – kad atnāk viesi, šauj iekšā ceoeškrāsnī un tad jau, orientējoties pēc smaržas, gaida, kad ēdiens gatavs.
Sastāvdaļas
- 300 g kviešu miltu
- 180 g auksta sviesta
- ap 60 g cukura
- 1 ola
- 5-6 g cepamā pulvera
- šķipsna sāls
Pildījumam:
- 350 ml saldā krējuma un pilnpiena (1:1)
- cietais siers (var aizstāt ar Holandes vai Edamer)
- 1 ola + 2 olu dzeltenumi
- sāls
Pagatavošana
Jāņem liela bļoda un jāstrādā ātri. Miltus sajauc ar cepamo pulveri, ātri saberž sviestu ar cukuru un sāli, pēc tam iejauc olu, rūpīgi sajauc. Masu uzreiz liek cepamajā formā, kas ieziesta ar sviestu, apakšā ieklāta cepampapīra ripa. Mīklu nerullē, bet ātri izspaida plānā kārtiņā pa virsmu no centra uz malām, tur vienlaikus jāformē bortiņi kūkai – augstās maliņas. Ja piešaujas, to visu var izdarīt 5 minūtēs.
Formu ar mīklu liek ledusskapī vismaz uz 30 minūtēm. Tikmēr pagatavo pildījumu pēc izvēles. Elementārākā versija: 50 g sviesta vai maskarpones (pievienot nav obligāti).
Ja pildījumu gatavo ar bekonu vai vārītu vistas fileju, to sagriež kubiciņos un apcep uz pannas sviestā. Ja cep tikai bekonu, pēc apcepšanas to liek uz papīra dvieļa, lai nosusinātu lieko taukumu. Ja pievieno puravus, arī tos apcep kopā ar vistas fileju. Var kombinēt vistu ar šampinjoniem vai gailenēm. Var likt tikai puravus. Pildījuma variantus var izdomāt visvisādus.
Kad forma ar mīklu savu laiku ledusskapī pavadījusi, sākas otrā fāze. Te var darīt divējādi – cepeškrāsni uzkarsē līdz 190 °C. Mīklu uzmanīgi sadursta ar dakšiņu, uzber tīras, sausas pupiņas un liek cepties 15-20 minūtes, kamēr mīkla apraujas. Cep vidējā plauktā ar gaisa plūsmu, ja ir.
Tad formu ņem ārā, izņem pupiņas, 5 minūtes padzesē un kārto sausās pildījuma sastāvdaļas: bekonu/apceptu vistu/labu šķiņķi/sēnes/puravus u.tml. Arī sieru var daļu sagriezt kubiņos. Olu sakuļ ar olu dzeltenumiem, piekuļ piena un krējuma maisījumu, garšvielas, ja vēlas, pēc tam uzmanīgi ielej mīklas formā. Var nedaudz pārbērt sarīvētu sieru.
Jāatceras pareiza olu un krējuma maisījuma attiecība, lai virspuse glīti sarecētu.
Cep gatavu 200 grādos 20-25 minūtes (ar ventilatoru vai bez). Izņem no krāsns, atdzesē 5-10 minūtes. Ēd gan siltu, gan aukstu.
Ir arī otrs variants, kad tarti cep uzreiz gatavu bez iepriekšējas mīklas apcepšanas. Tad no ledusskapja izņemto formu uzreiz pilda, liek cepties krāsnī, bet tad jācep zemākā temperatūrā – ap 190 °C un ilgāk – vismaz 45 minūtes vai vairāk.
