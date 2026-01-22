Esmu iepirkusi dažādas aso piparu sēklas. Taču man vienmēr ir problēma – ja iesēju pārāk agri, tie izstīdz, vēlāk – nepagūst ienākties. Jautā Zane K.

“Asajiem pipariem, līdzīgi kā tomātiem, ir šķirnes ar agrāku un vēlāku ražas ienākšanās laiku. Tās, kurām no sējas līdz ražai vajag vairāk laika, sēsim jau janvāra beigās. Mazdārziņā to var darīt arī februāra sākumā,” teic Saiva Bražūne no ģimenes saimniecības Neslinko.

Savukārt tās šķirnes, kurām stādi izaug un sāk ražot agrāk, var sēt kopā ar agrākajiem tomātiem – februāra beigās, marta sākumā.

