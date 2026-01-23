Šo recepti, gatavotu uz buljona bāzes, iesaka restorāna "Ferma" šefpavārs un "Restorānu servisa skolas" pasniedzējs Māris Astičs.
Sastāvdaļas
- kartupeļi
- burkāni
- selerijas sakne
- buljons
- frikadeles
- sāls, pipari
- eļļa cepšanai
Dārzeņus sagriež, apcep pannā ar sāli un pipariem. Pēc tam liek katlā atkausētā buljonā.
Frikadeles vāra atsevišķi, nokāš un pievieno gatavajam buljonam.
Kad visas sastāvdaļas pievienotas, ļauj uzvārīties, lai uzmet burbuli.
Šādi iegūsim dzidru zupu ar bagātīgu buljona garšu, izteiktu dārzeņu garšas buķeti un raksturīgās garšas frikadelēm.
