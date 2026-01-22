Droši vien katram mājās ir kāda laba lieta, kas pašam vairs nav noderīga. Izmest žēl un neprātīgi, bet glabāt bez lietojuma arī bezjēdzīgi.
Ja apkārtējo lokā nav neviena, kam to nodot, labs variants ir izmantot mantu maiņas punktus, kas ieviesti vairākās vietās Latvijā.
Piemēram, Siguldā (Zinātnes ielā 11), Liepājas apkaimē (SIA Liepājas RAS atkritumu poligonā Ķīvītes), Rīgā (Turgeņeva ielā 13 un Viskaļu ielā 36; vairāk informācijas vietnē: brivbode.lv), Rēzeknes apkaimē (atkritumu šķirošanas poligonā Križevņiki 15 km no Rēzeknes).
Tur var atstāt sev nevajadzīgo, kas ir lietošanas kārtībā un bez defektiem, un arī atrast sev kaut ko noderīgu.
Lielākoties šos punktus uztur un koordinē atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi vai biedrības. Par konkrētiem nosacījumiem var interesēties pie konkrēto maiņas punktu uzturētājiem.
