Kā mājas apstākļos nolobīt pašaudzētus griķus, lai tos varētu pagatavot? Jautā Vineta Ā. Konsultē zemnieku saimniecības "Liepkalns" saimnieks Aleksejs Danilins.  

Griķi mums asociējas gan ar sātīgu, veselīgu ēdienu, gan skaistu, medaini smaržīgu lauku, kas piesaista bites. Tomēr ikviens, kurš tos audzējis pats, agri vai vēlu nonāk pie praktiska izaicinājuma – kā tos nolobīt?

Rūpnieciski griķus noloba speciālās lobīšanas iekārtās, kas piemājas saimniekiem varētu būt pārāk dārgas. Taču, ja ir pacietība un nav vajadzīgi lieli apjomi, ir vienkārša metode, kas ļauj tikt pie gardiem lobītiem griķiem arī bez sarežģītas tehnikas.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē