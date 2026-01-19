Man ir sakrāta nauda bērēm, bet baidos to glabāt mājās, gribu ielikt bankā. Kā varu nokārtot, ka to naudu mani mazbērni varēs izņemt no bankas uzreiz pēc manas nāves, lai būtu līdzekļi bēru rīkošanai? Kādi dokumenti tam nepieciešami? Jautā Mirdza M.

"Lai sakārtotu mantojuma lietas, potenciālajam mantiniekam jāvēršas pie notāra. Aizsargājot atstāto mantojumu, nauda no konta tiek izmaksāta tikai mantiniekiem un tikai pēc tam, kad bankā iesniegta mantojuma apliecība. Jāņem vērā, ka mantojuma no-kārtošana aizņem laiku,” paskaidro Luminor bankas klientu apkalpošanas vadītāja Baiba Tētiņa. 

Mantojuma lietu var uzsākt arī mantojuma atstājēja kreditors. Tāpat, ja mantinieku nav vai viņi nepiesakās mantojumam, atstāto mantu var atzīt par bezmantinieka mantu, un tad tā piekrīt valstij. 

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē