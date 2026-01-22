Pērn straujāk nekā citus gadus Eiropas Savienībā (ES) izplatījies salīdzinoši nelielais, bet ārkārtīgi postošais kukainis – Japānas vabole (Popillia japonica). Vabole barojas ar vairāk nekā 300 dažādu sugu augiem, un tās kāpuri nodara ievērojamus bojājumus zālājos. 

Par laimi, Latvijā tā vēl nav konstatēta – kopš 2020. gada Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) veic atbilstīgu monitoringu, un pērn ābeļu komercdārzos un plūmes ražojošajos dārzos jau izvietoti 40 feromonu slazdi savlaicīgai karantīnas organisma klātbūtnes noteikšanai.

Līdzīgi kā vēl 19 augiem kaitīgi organismi arī Japānas vabolei ES piešķirts prioritārā karantīnas organisma statuss, un tā iekļauta īpašā ES regulas sarakstā kā sevišķi bīstama un pastiprināti kontrolējama suga. Šādu statusu piešķir, ņemot vērā kaitēkļa straujo izplatību, plašo saimniekaugu loku un spēju nodarīt lielus ekonomiskus un ekoloģiskus zaudējumus.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē