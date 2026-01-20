Lai gan laukā barga ziema, dārzā, pagrabā, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
20., 27.01. (no pusdienas). Sakņu dienas. Janvārī sakņu dienās mēdz būt visniknākais sals. Ja sniega sega nav bieza, jāpārliecinās, vai aukstumneizturīgo augu piesegums nav bojāts un glabātavās sals neapdraud krājumus. Sagatavo substrātus un traukus stādu audzēšanai, salabo un sakārto dārzkopības inventāru.
21.-22.01. Ziedu dienas. Cērt kokus malkai un materiāliem. Pārskata puķu sēklu, sīpolu un gumu krājumus. Labs laiks maizes un kūku cepšanai.
26.–27.01. (līdz pusdienai). Augļu dienas. Uzmana augļudārzus, pārbauda, vai sētas kārtībā, jo meža dzīvnieki stādījumos var nodarīt lielu postu kokiem un krūmiem. Liek diedzēties kviešu, zirņu, pupiņu un saulespuķu sēklas mikrozaļumiem. Skābē kāpostus, gatavo ķirbju salātus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem