Augus lieliski varam izmantot organisma aizsargspēju stiprināšanai – daudzi no tiem ir zināmi tautas medicīnā imunitātes veicināšanai, un vairākiem ir arī zinātniski pierādīta iedarbība. Konsultē Rīgas Stradiņa universitātes Lietišķās farmācijas katedras docētāja Inga Sīle.

Adaptogēni ir dabiskas vielas, kas uzlabo veselību, enerģijas līmeni, garastāvokli un vispārējo labsajūtu.

 

Inga Sīle.

Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Adaptogēnu darbības mehānisms ir komplekss – tie ietekmē hipotalāma–hipofīzes–virsnieru (HPA) asi, palīdzot organismam pielāgoties stresam, regulējot stresa hormonu, īpaši kortizola, līmeni. Šie augi spēj pielāgoties. 

Tas ir ļoti svarīgi šajā gripas un citu vīrusu laikā, kad nepieciešams atbalstīt savu imunitāti. Piemēram, nereti redzēta situācija, ka cilvēks ir stresā, daudz strādā, bet viņš neslimo. Tiklīdz aiziet atvaļinājumā, tā saslimst. Šī ir tā situācija, kad palīgā var nākt adaptogēni. 

 

