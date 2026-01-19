Kad griezt un kā uzglabāt augļu koku potzarus? Jautā Tatjana K. Konsultē Dārzkopības institūta zinātniskais asistents Dāniels Udalovs.  

Augļukoku potēšana ļauj sagla­bāt vērtīgas šķirnes, atjaunot vecus kokus un veidot veselī­gus, ražīgus stādījumus. Taču potēša­nai jāgatavojas jau ziemā, parūpējoties par pareizi sagrieztiem un uzglabātiem potzariem.

Griež miera periodā

Optimālais laiks potzaru griešanai ir ziemas miera periods, kad augļuko­ki ir bez lapām un pumpuri vēl nav sākuši briest. Parasti tas ir janvāris un februāris, bet labvēlīgos laika apstākļos to var darīt līdz marta sākumam, ja vēl nav sākusies sulas cirkulācija.

