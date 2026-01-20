Gada izskaņā Tukuma novada Matkules pagastā norisinājās Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības Trusis un citi gada trušu izstāde. Tajā varēja aplūkot vairāk nekā 20 dažādu šķirņu trušus no 12 saimniecībām.

Biedrība dibināta 1995. gadā un apvieno gan pieredzējušus audzētājus, gan entuziastus no visas Latvijas. “Mūsu biedru skaits gadu gaitā nav krasi mainījies. Daudziem šķirnes dzīvnieku turēšana kļuvusi par vaļasprieku un neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Protams, gribētos, lai jauno audzētāju būtu vairāk,” atzīst biedrības valdes locekle Maija Zilberta. 

No viņas saimniecības Lejaskroķi uz izstādi atvesti vairāki dažādu šķirņu truši: Lielais zilais marders, Kalifornijas, Burgundas un liesmainais.

