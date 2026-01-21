Kvalitatīvs termoss noderēs, ne tikai dodoties garākā pārgājienā. Tajā arī var paņemt līdzi siltas pusdienas uz darbu. Kādu termosu izvēlēties? Konsultē SIA "Arkolat" preču kategorijas vadītāja Renāte Gulbe. 

Ēdiena termosi tiek izmantoti diviem mērķiem – lai saglabātu ēdienu vēsu vai siltu. Vēsumā šādi var uzglabāt, piemēram, saldējumu, augļus, leduskubiņus, bet siltumā zupas, sautējumus, putras.

Dažādu materiālu termosi

Visbiežāk termosu ārējais korpuss ir izgatavots no plastmasas vai nerūsējošā tērauda, bet iekšpuse jeb kolba no stikla, nerūsējošā tērauda vai plastmasas.

Termosus ar stikla kolbu ērtāk lietot, jo šis materiāls neuzsūc smaržas un to ir vieglāk izmazgāt. Taču, ja termoss nokrīt zemē, trieciena rezultātā kolba var ieplaisāt. Ir nopērkami termosi, kuriem kolbas ir maināmas. Vienkāršāk ir ar nerūsējošā tērauda kolbas termosiem. Tie ir ļoti izturīgi, nav jābaidās, ja nokrīt zemē. Savukārt plastmasas ir vieglākie no visu veidu termosiem. Tomēr jāatceras, ka jāizvēlas karstumizturīgas plastmasas termoss.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē