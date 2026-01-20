"Mobilly" lietotnes profilā lietotājam ir piereģistrēts auto ar noteiktu reģistrācijas numuru, bet auto nesen pārdots un vietā nopirkts jauns, saglabājot iepriekšējā numuru. Ja "Mobilly" lietotājs aizmirst lietotnē izlabot auto marku, bet piereģistrē stāvvietas izmantošanu attiecīgajam reģistrācijas numuram, – vai var piemērot sodu, jo neatbilst auto? Jautā Jānis Rīgā.
“Kad klients veic maksājumu par stāvvietu, viņš norāda tikai automašīnas numuru. Mobilly sistēmā tieši šis norādītais numurs tiek pieņemts un apstrādāts – pēc tā tiek sākta maksas piemērošana konkrētajam automašīnas numuram konkrētā stāvvietā,” paskaidro SIA Mobilly pārstāve Jana Dzene.
Tātad nav nozīmes, kādas markas automašīnai tajā brīdī ir šī numurzīme, jo tiek ņemta vērā tikai tā.
