Ēteriskās eļļas pirtī rada ne tikai patīkamu aromātu, bet arī palīdz atslābināties un uzlabot pašsajūtu.
Tomēr eļļu lietošana prasa mērenību un pareizu pieeju.
Nelej eļļas uz karstajiem akmeņiem tīrā veidā – tās var aizdegties vai radīt pārāk intensīvu tvaiku.
Nelieto ēteriskās eļļas, ja ir alerģijas, astma vai jutīgi elpceļi.
Ja neesi pārliecināts par eļļas iedarbību, izmēģini 1–2 pilienus, nevis maksimālo daudzumu. Aromātam jābūt vieglam, nevis uzmācīgam.
Pirtī drīkst lietot tikai tās ēteriskās eļļas, kas piemērotas augstas temperatūras iedarbībai un paredzētas ieelpošanai.
Piemēram, kanēļa, krustnagliņu, oregano, timiāna, salvijas un citrusaugļu eļļa karstumā var kairināt elpceļus un ādu.
