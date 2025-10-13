Vai sievietei, reģistrējot jaundzimušo, ir tiesības viņa tēvu nenorādīt? Vai tādā gadījumā pēcāk bērna tēvs var pieprasīt pierādīt paternitāti caur tiesu? Bērna tēvs slikti izturas, psiholoģiski ietekmē, tāpēc sieviete vēlas izolēties no viņa. Jautā Ieva Rīgā.

“No jautājuma noprotams, ka starp attiecīgo sievieti un vīrieti nepastāv laulāto tiesiskās attiecības. Nereti praksē ir situācijas, kad dzimšanas apliecībā tēva vietā tiešām redzama svītriņa. Kā praktiska rakstura apsvērumu var minēt, ja sievietei salīdzinoši īsā periodā bijušas dzimumattiecības ar vairākiem vīriešiem, un viņa principā varētu nezināt bērna īsto tēvu,” klāsta zvērināta advokāta palīgs Dāvis Ulbergs. 

Neviens ar varu bērna māti nepiespiedīs ierakstīt tēva vārdu, savukārt, ja dzimšanas apliecībā tēva ailītē ir svītriņa, proti, tēva vieta ir brīva, paternitāti var noteikt tiesvedības ceļā, bērna bioloģiskajam tēvam vēršoties tiesā. 

