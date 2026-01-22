Dzērveņu marinādē cepto vistu pusdienās liek galdā ar kartupeļu biezeni un zaļajiem salātiem. Bet laba garša būs arī aukstai vistai.
Sastāvdaļas
Vesela vista (ap 2 kg)
Marinādei
- pusglāze dzērveņu sulas
- 300 ml sausā sarkanvīna
- 1 apelsīna miziņa un sula
- 1 citrona miziņa un sula
- 1 glāze svaigu vai saldētu dzērveņu
- īkšķa lieluma svaiga ingvera sakne
- sauja svaigas (vai kaltētas) piparmētras
- 1 ēdamkarote rozā piparu graudu • pusēdamkarote melno piparu graudu
- 1 ēdamkarote rupjā sāls
Pagatavošana
Visas marinādes sastāvdaļas samaisa lielā bļodā vai katlā. Ieliek veselu, notīrītu vistu, uzliek slogu un atstāj vēsumā uz nakti.
Cepeškrāsni uzkarsē līdz 200 °C. Izņem vistu no marinādes, marinādi izkāš. Dažas karotes šķidruma vēlāk vajadzēs, lai pārlietu vistai cepšanās laikā, jo tad putna gaļa būs mīkstāka un sulīgāka.
Ar marinādes biezumiem pilda vistu. Var pievienot kādu svaigu ābolu.
Aizšuj to vai aizsprauž ar iesmiņu, lai pildījums neizlītu. Cepamformu ieziež ar eļļu. Liek vistu ar muguru uz leju un cep 1,5 stundas. Ja, pārbaudot vistu (kad pārliets šķidrums), izskatās, ka spārni sāk apdegt, tiem aptin foliju. Kad vista gatava, ļauj tai padzist un tikai tad sāk sadalīt.
