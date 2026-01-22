Vakaros manas mājas apkaimē regulāri jūtama nepatīkama deguma smaka, un ir pilnīgi skaidrs, ka tie nav sadegušas malkas vai cita veida koksnes kurināmā dūmi. Tas ir kaut kas kaitīgs. Tumšajos vakaros nav redzams, no kuras puses nāk dūmi, taču kodīgā smaka ir skaidri jūtama. Kā rīkoties?I Jautā Ināra Pierīgā.

Valsts vides dienests atgādina – mājsaimniecībā radušos atkritumu dedzināšana ir stingri aizliegta. 

Gaisa piesārņojumu rada arī koksni saturošu būvgružu dedzināšana, kas arī nav pieļaujama. Šāda rīcība kaitē videi, apdraud cilvēku veselību un ir administratīvi sodāma. 

Tātad aizliegums attiecas ne tikai uz plastmasas izstrādājumiem un sadzīves atkritumiem, bet arī apstrādātu koksni un mēbeļu atlikumiem.

