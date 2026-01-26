TLMS Atkalnis dalībnieces Zigrīdas Gailītes rokdarbi jau zināmi mūsu lasītājām. Šoreiz var iepazīt viņas jaunāko rokdarbu – džemperi mežģīņu adījumā*.
Materiāli
- pusvilnas dzija
- adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Džemperis adīts mežģīņadījumā ar pagarināto pleca līniju. Valnītim un apdarei izmantots mazais sviķelis, kur viens valdziņš adīts labiski, bet otrs – kreiliski.
Mežģīņadījumu ada pēc zīmējuma, bet pāra rindas ada pēc raksta.
*Sadarbībā ar žurnālu "Praktiskie Rokdarbi"
