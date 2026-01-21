Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Kad Zemgales lauki iegrimuši ziemas miegā, dodamies ciemos pie Ilutas Staģes uz Bauskas novada Brunavas pagasta "Lauciņiem". Bioloģiskajā saimniecībā mīt 150 slaucamu aitu ganāmpulks, un no to piena top siers, saldējums un citi gardumi, kas pamazām iemanto popularitāti Latvijas pircēju vidū.
Vēl žurnālā lasiet:
- 10 jautājumi par pensiju 2.līmeņa mantošanu
- Brāķēta prece – vai pircējs var prasīt apmaiņu pret jaunu ?
- Cik bieži un ar ko mazgāt siltumnīcu
- Vai siltumnīcā jānes sniegs
- Puķupodos mušiņas – kā tās ierobežot
- Balkona remonts – ar ko sākt?
- Krāsas pulverizators. Padomi, kā izvēlēties
- Pašaudzēti griķi. Kā nolobīt ?
- Gatavojam vistu sirsniņas. 3 receptes
- Propoliss dziedē! Kā pagatavot propolisa ziedi, šķīdumu, ūdeni, tinktūru un sedziņu
- Asinīs urīnskābe – par ko tā liecina
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
