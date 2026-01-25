Pufīgas, gardas un ātri pagatavojamas kotletītes, kur sieru liekam nevis kā pildījumu, bet pievienojam maltās gaļas masai.
Sastāvdaļas:
• 600 g vistas maltās gaļas,
• ola,
• 40 g siera,
• sīpols,
• 50 g augu eļļas,
• pētersīļi,
• sāls un pipari pēc garšas.
Pagatavošana:
Sīpolu notīra un smalki sasmalcina (ar blenderi vai sarīvē uz rīves). Zaļumus smalki sagriež, sieru sarīvē. Maltajai gaļai pievieno sīpolu un olu.
Pārkaisa sāli un piparus, pievieno zaļumus un sieru. Visu ļoti rūpīgi samaisa. No masas veido kotletes un cep pannā augu eļļā zeltaini brūnas no abām pusēm uz vidējas uguns.
