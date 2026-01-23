Balkoniem ir savs šarms, taču tie var būt ļoti bīstami, ja radušies defekti nav laikus novērsti, virsma nav pasargāta no mitruma un sala ietekmes. Konsultē būvdarbu vadītājs Lauris Kazakēvičs. 

Svarīga apsekošana un saskaņošana

Pirms jebkādiem balkona vai lodžijas remontdarbiem jānovērtē segums un viss konstrukcijas tehniskais stāvoklis – tas nozīmē apskatīt savu balkonu arī no stāvu zemāk dzīvojošā kaimiņa balkona, lai pārliecinātos par bojājumu nopietnību.

Nelielas plaisas, mazus nodrupumus betona izvirzījuma malās un segumā var novērst arī pašu spēkiem. Stiegru/armatūras bojājumu: korozijas, pārrāvumu, izspiedumu, deformācijas, kā arī lielu plaisu un izdrupumu gadījumā, ja redzama nesošā konstrukcija, noteikti jāpieaicina nozares speciālisti, jo atjaunošana ir gana sarežģīta. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē