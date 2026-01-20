Šī ziemas nedēļa paiet Barikāžu piemiņas zīmē, bet ir arī daudz citu notikumu - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
Ziemas dārzs Dobelē
Līdz 15. februārim Dārzkopības institūta dārzs Dobelē pārtapis par īpašu ziemas piedzīvojumu – ziemas dārzu. Tajā izveidots izgaismots pastaigu maršruts.
Pavasaros ceriņu dārzs uzņem apmeklētājus, dāvājot iespēju ļauties ceriņziedu krāsu un smaržas reibonim. Šoziem pirmoreiz apmeklētāji aicināti izbaudīt tā burvību ziemā. Varēs vērot arī dažādus ievērojamu Latvijas tēlnieku un metālmākslinieku veidotus mākslas un gaismas objektus: gan monumentālas skulptūras un instalācijas, gan tematiskus vides akcentus. Īpaša gaisotne valda piektdienu, sestdienu un svētdienu vakaros, kad dārzs visspožāk iemirdzas gaismās.
Dārzs atvērts katru dienu no pulksten 9 līdz 22, bet gaismas instalācijas iedegas ik vakaru pulksten 16. Iekšpagalmā pie veikaliņa ierīkota mājīga atpūtas vieta, kur var iegādāties karstos dzērienus, kā arī Dārzkopības institūta zinātnieku radītos gardumus un dāvanas. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas: darzkopibasinstituts.lv
20. janvārī 18:00 Jaunjelgavas Svētā Krusta Romas katoļu baznīcā barikāžu atceres pasākums IGO. Lūgšana par brīvību.
20. janvārī 19:00 piemiņas vietā Barikāde Ulbrokā barikāžu atmiņu ugunskurs un notikuma laikabiedru atmiņu lasījumi Zemessardzes 51. kājnieku bataljona ansambļa Dobeles zemessargi muzikālajā pavadījumā.
20. janvārī 19:00 Olaines kultūras namā Ievas Akurateres un Aivara Hermaņa koncerts Mans brālis baltu guni kur... Ieeja bez maksas.
22. janvārī 17:30–19:30 skvērā pie Jelgavas Sabiedriskā centra (Skolotāju iela 8) norisināsies barikāžu atceres pasākums. Barikāžu atmiņu stāstus un patriotiskas dziesmas zemessargu ansambļa Junda izpildījumā varēs baudīt, ieturot siltu putru un tēju pie ugunskura. Ieeja bez maksas.
23. janvārī 12:00 Madonas novada kultūras centrā komponistam Raimondam Paulam veltīts koncerts Sanāciet, sadziediet Jaunajā gadā. Piedalās Rīgas zēnu koris Bastejpuikas, Kalsnavas pamatskolas koris Veseta, diriģente Inita Gerševica, soliste Laila Jēkabsone, tenors Juris Vizbulis, koncertmeistare Lelde Lapsa. Ieeja bez maksas.
24. janvārī 10–18 Vērmanes dārzā Rīgā Latvijas amatnieku, dizaineru un mājražotāju gadatirgus Ziema.
Līdz 25. janvārimTukumā mākslas galerijā Durvis apskatāma Tukuma muzeja 90 gadu jubilejas trešā izstāde Neredzamais muzejs, kas parāda muzeja krājuma un ikdienas darba aizkulises. Ieeja bez maksas.
Līdz 30. janvārim Mālpils kultūras centrā Viļņa Krilovska motociklu dizaina un to detaļu krāsojuma izstāde. Vilnis Krilovskis motociklistu vidū labi zināms kā meistars Vilnis no Mālpils, kurš divriteņu spēkratus un drošības ķiveres pārvērš unikālos mākslas darbos.
