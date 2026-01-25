Sakārtota un ērta vide palīdz uzlabot labsajūtu, taču nereti mājokļa tīrīšana ir darbs, kas tiek veikts ar piespiešanos vai pat nepatiku. Psiholoģe Kristīne Dūdiņa iesaka, kā mājokļa tīrīšanu padarīt patīkamāku.
Nedarīt visu vienā dienā, bet katru dienu 5–10 minūtes veltīt kādam darbam. Mazas regulāras darbības neasociēsies ar milzīgu slogu. Var pat izveidot sarakstu ar darbiem, lai labāk izjustu, ka lietas virzās uz priekšu.
Būs vieglāk uzturēt ieradumus, ja uzkopšanai tiks izmantoti kvalitatīvi, labi smaržojoši tīrīšanas līdzekļi, skaistas drāniņas un ergonomiski rīki. Tas mājas soli padarīs patīkamāku. Ieteicams uzkopt bez steigas un, piemēram, fonā uzlikt patīkamu mūziku.
Daudzus mājas darbus var automatizēt vai uzticēt dažādiem gadžetiem un tehnikai. Piemēram, viedie putekļsūcēji, arī trauku un veļas mazgājamās un žāvējamās mašīnas atslogos mājas soli, vienlaikus ļaujot pastāvīgi uzturēt mājoklī kārtību. Atliks vairāk laika atpūtai un citām nodarbēm.
