Zinātnieki no Jeruzalemes universitātes un Salka institūta (ASV) atklājuši, ka pēc sausuma augi vispirms aktivizē savu imūnsistēmu un tikai pēc tam atsāk augšanu.
Ilgu laiku tika uzskatīts, ka pēc sausuma augi cenšas atgūt zaudēto laiku un pēc iespējas ātrāk atsākt augšanu. Taču jaunā pētījumā zinātnieki ieraudzījuši citu ainu:
augu galvenā prioritāte pēc sausuma nav augšana, bet gan aizsardzība pret patogēniem.
Izmantojot progresīvas ģenētiskās metodes, biologi pētījuši Arabidopsis thaliana jeb Thale kressalātus. Zinātnieki uzraudzījuši augu atjaunošanos pēc sausuma burtiski minūti pa minūtei – no 15. minūtes pēc laistīšanas līdz 260. minūtei. Atklājuma pamatā bija tieši šī novērošanas precizitāte, jo parasti augu selekcionāri izmaiņas tik bieži nereģistrē. Tikai 15 minūtes pēc laistīšanas atsākšanas Arabidopsis lapās aktivizējušies tūkstošiem gēnu, izraisot spēcīgu imūnreakciju.
Zinātnieki šo parādību nodēvējuši par "sausuma atjaunošanās izraisītu imunitāti".
Pētnieki atklājuši līdzīgu reakciju gan savvaļas, gan kultivētās tomātu šķirnēs, norādot uz šā mehānisma seno izcelsmi. Šādas uzvedības iemesls ir augu specifiskā struktūra. Lai iegūtu ūdeni, tie atver mikroskopiskas poras uz lapu virsmas, taču šīs pašas poras padara augu arī neaizsargātu pret patogēniem no apkārtējās vides. Sausuma laikā poras aizveras, izraisot augam stresu un apturot augšanu. Kad ūdens atgriežas, poras ātri atveras, pakļaujot augu infekcijai.
Atklājums pierāda, ka augi sausuma laikā ne tikai steidzas panākt nokavēto, bet arī gatavojas tam, kas notiks, kad atjaunosies piekļuve ūdenim.
Pētījums paver jaunas iespējas izturīgu kultūraugu attīstībai.
Izpratne par sausuma atjaunošanās molekulārajiem mehānismiem palīdzēs aizsargāt globālos pārtikas krājumus klimata pārmaiņu apstākļos.
