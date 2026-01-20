Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
20. janvāris – Jan Koka Zirgs (Uguns) dedzīgi raujas brīvībā. Laba diena sportiski augstiem sasniegumiem. Ir jācīnās par savu sapņu piepildīšanos.
21. janvāris – Iņ Koka Kaza (Zeme) jebkurā situācijā redz vairākas sev labvēlīgas izejas. Ka tik naudas pietiktu, jo diena piedāvā lieliskas iespējas.
22. janvāris – Jan Uguns Pērtiķis (Metāls) rada vairāk lielu brēku un to vilnu pavisam mazu. Iecerētais var nebūt gluži tas, tāpēc nepērc kaķi maisā.
23. janvāris – Iņ Uguns Gailis (Metāls) palīdzēs atrast visla-bāko jebkurā jomā, ko esi izvēlējies. Tam ir nekļūdīga acs, izvērtējot visus variantus, un bezkaislīgs knābiens, pašu vērtīgāko atlasot.
24. janvāris – Jan Zemes Suņa (Zeme) diena ir konservatīvai klasikai. Lieliska muzeju apmeklēšanai, vēstures izzināšanai, ekskursijām pa pilīm un muižām. Var nepatikt modernas idejas.
25. janvāris – Iņ Zemes Cūka (Ūdens) met mugursomu plecā un ceļo, kur deguns rāda. Viņai ir tik labsirdīga harizma, ka šo aizrautīgo ceļotāju labi uzņems un gardi paēdinās jebkurā vietā.
26. janvāris – Jan Metāla Žurka (Ūdens) aicina pievērst uzmanību cilvēkiem, kas nonākuši krīzē. Paraugies apkārt, vai kādam nevajag laba un silta vārda vai apskāviena.
