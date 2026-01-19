Tuvojoties jaunajai sezonai, sniedzam ieskatu vasaras kviešu sēklu piedāvājumā.

'Robijs' (SPC*)

Vidēji intensīva tipa, raža 6–8 t/ha, vidēji agrīna, 1–2 dienas vēlīnāka nekā 'Uffo', vidēja veldres un slimību izturība. Graudi vidēji rupji, lipeklis vidēji 26%, kopproteīns – 12,8–13%, krišanas skaitlis 340–380 s.

'Uffo' (PPC, SPC, VAKS)

Vidēja intensīva tipa šķirne pārtikas un lopbarības graudu ieguvei. Raža vidēji 6–8 t/ha, vidēji agrīna, vidēja veldres un laba slimību izturība. Raksturojas ar labu cerošanu un sausumizturību. Šķirne noturīga pret graudu sadīgšanu vārpās un strauju krišanas skaitļa pazemināšanos pārmitrā ražas novākšanas laikā. Graudi vidēji rupji, lipeklis vidēji 25%, kopproteīns – ap 12,5%, kvalitāte atbilstoša II gr. pēc IDK vienību skaita (90–95), krišanas skaitlis vidēji 320 s. Šķirni var audzēt gan konvencionālajās, gan bioloģiskajās saimniecībās. AREI SPC, Latvija.

 

