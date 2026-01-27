Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
27. janvāris – Iņ Metāla Vērsis (Zeme) palīdz darbos, kas prasa izturību, mērķtiecību, kā arī atbild jautātājiem par taktiku un dod prātīgu padomu tehniskos jautājumos.
28. janvāris – Jan Ūdens Tīģerim (Koks) bail gan ir, tomēr jāceļas un jālec. Risinājumi jārod momentā uz vietas. Tie var būt negaidīti, un nevar pat zināt, kas beigās sanāks.
29. janvāris – Iņ Ūdens Trusis (Koks) uzsit asinis karstas, un šodien kaislīgas emocijas virmo. Katrs saskatīs kādu problēmu, katrs gribēs to risināt, bet nemācēs ieklausīties otrā.
30. janvāris – Jan Koka Pūķim (Zeme) jāpabeidz projekts, jo visi termiņi jau deg. Taču aizvien ienāk jaunas idejas un ro-das jauni plāni. Ekvilibristika radošajā virtuvē.
31. janvāris – Iņ Koka Čūskai (Uguns) gribas žilbinošu skais-tumu. Dedzinām vecos tiltus, rāpjamies no vecās ādas ārā. Laiks jaunām vēsmām!
1. februāris – Jan Uguns Zirgam (Uguns) nepatīk gaidīt ne sekundi. Lec ātri seglos, ne-kavējies ne mirkli! Tā būs lielis-ka iespēja apskatīt vai puspa-saules.
2. februāris – Iņ Uguns Kaza (Zeme) žilbina un koķetē. Kāda strādāšana, vienas vienīgas tenkas un garas kafijas pauzes viņai padomā. Radošajiem var atnākt ciemos mūza un tapt neaizmirstami darbi.
