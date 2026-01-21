Kādas gurķu šķirnes var sēt janvārī dēstiem un audzēt istabā agras ražas ieguvei? Jautā Alise Rīgā.

Pašlaik podiņos var sēt gurķus ‘Picolino F1’, ‘Carine F1’ un ‘Mirabelle F1’. Sējot janvārī, ražu var gaidīt aptuveni martā. 

Tomēr gurķu prasības pēc gaismas un mitruma atšķiras no cilvēkiem tīkamā mikroklimata, un istabā būs grūti nodrošināt nepieciešamos augšanas apstākļus. Protams, mēģināt jau var… 

