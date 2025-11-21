Piektdien Rīgā tiks pieminēti 2013. gada 21. novembrī Zolitūdes traģēdijā bojāgājušie.
Biedrība "Zolitūde 21.11." informē, ka arī šogad, kā citus gadus, plkst. 17.43 – laikā, kad iegruva veikala "Maxima" jumts, – pie pagaidu memoriāla sapulcēsies cietušie, viņu tuvinieki un tie iedzīvotāji, kuri uzskata par pienākumu būt šajā mirklī kopā.
Šovasar Rīgā, Priedaines ielā 20, sākta piemiņas vietas – Atceres dārza – būvniecība, kas noritēs līdz nākamā gada vasarai. Ideja Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas izveidei izvēlēta 2022. gadā organizētajā metu konkursā, kur par labāko tika atzīts "ALPS ainavu darbnīcas", dizaina biroja "H2E" un konsultāciju aģentūras "Copywriter/Levelup" kopīgi iesniegtais meta piedāvājums. Atceres dārzs plānots kā gaiša piemiņas vieta, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus, bet pārējiem iedzīvotājiem tā būs mierīgas atpūtas vieta, vienlaikus atgādinot un sniedzot informāciju par traģisko notikumu.
2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.
Pirmās divas tiesu instances par vainīgu ir atzinušas tikai būves būvinženieri Ivaru Sergetu. Pirmās instances tiesa būvinženierim Sergetam bija piespriedusi sešu gadu cietumsodu, bet apelācijas instances tiesa viņam piesprieda par sešiem mēnešiem ilgāku brīvības atņemšanu. Tāpat tika nolemts no viņa piedzīt 5,5 miljonus eiro morālā kaitējuma kompensāciju, noteikts aizliegums piecus gadus strādāt savā profesijā. Augstākā tiesa (AT) iepriekš atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu Zolitūdes traģēdijas krimināllietā daļā par būvinženiera Sergeta notiesāšanu, jo AT ieskatā atsevišķi apstākļi no apsūdzības izslēgti bez pamatojuma. Pēc tam apsūdzības tika grozītas, ņemot vērā AT lēmumā ietvertās atziņas. Pamatā gan apsūdzības palikušas tādas pašas, kādas tās bija 2015. gadā, tikai ar precizējumiem un konkretizāciju. Rīgas apgabaltiesa 26. novembrī plāno turpināt skatīt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu.
