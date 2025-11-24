Saldus novadā pirmdien avārijā gājuši bojā trīs cilvēki, apstiprināja Valsts policijā.
Policijā saņemta informācija, ka Kursīšu pagastā avarējusi "Opel" markas automašīna. Sākotnējā informācija liecina, ka trīs cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl divi cietušie nogādāti medicīnas iestādē.
Negadījuma vietā turpina strādāt operatīvie dienesti. Satiksme nav apgrūtināta.
Ņemot vērā, ka ceļi Latvijā daudzviet var būt apledojuši, policija aicina braukt uzmanīgi, ievērot atļauto ātrumu un drošu distanci.
