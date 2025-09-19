Jūrmalā noslēgusies starptautiskās organizācijas "Meža apsaimniekošanas padome" ("Forest Stewardship Council" jeb FSC) konference.
Organizācija izstrādā atbildīgas mežu apsaimniekošanas standartus, ir sertificējusi vairāk nekā 160 miljonu hektāru meža un tūkstošiem kokapstrādes, celulozes un tirdzniecības uzņēmumu. Tikšanās mērķis bija izstrādāt stratēģiju aktuālu problēmu risināšanai, tostarp koksnes "pelēkā" tirgus regulēšanu, kā arī ES Atmežošanas regulas ieviešanu un Atjaunojamās enerģijas direktīvas izpildi. Tika spriests, kā vēl efektīvāk izmantot FSC standartus, kas garantē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu," norāda Aidis Pivoriūns, FSC projektu vadītājs Latvijā un Lietuvā. Viņš arī informē, ka Latvija ir kļuvusi par pirmo valsti reģionā, kur FSC sertifikācijas ietvaros oficiāli apstiprināts arī "ekosistēmas pakalpojums" – meža izmantošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un oglekļa dioksīda pārstrādei. "Praksē tas nozīmē, ka mežu vērtē ne tikai kā izejvielu avotu, bet arī kā svarīgu dabas resursu, kas spēj uzturēt retas sugas un mazināt klimata pārmaiņu sekas. Tas padara Latviju par šīs jomas pionieri Baltijā, demonstrējot jaunu pieeju izpratnei par meža vērtību," uzsver A. Pivoriūns. Viņš arī atgādina, ka Eiropā un Baltijā ir aktuāla "pelēkās" koksnes problēma. "Tirgū joprojām ir daudz apšaubāmas izcelsmes koksnes. Viss ir atkarīgs no galapatērētāja – ja tas neizvirza prasības par izejvielu izcelsmi, pelēkās shēmas plaukst. FSC sertifikācijas sistēma palīdz nodrošināt piegādes ķēžu caurspīdīgumu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, darbinieku sociālo aizsardzību un negatīvās ietekmes uz klimatu mazināšanu. Baltijas reģionā, kur aktīvi darbojas gan sertificēti, gan nesertificēti piegādātāji, īpaši svarīgi izmantot izsekojamības sistēmu, lai "pelēkā" koksne neiekļūtu piegādes ķēdēs." FSC pētījumi liecina, ka mežiem ar FSC sertifikātu Baltijas valstīs ir labāki ilgtspējības rādītāji. Sertificēti īpašnieki brīvprātīgi atvēl 10% no saviem mežiem bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un bagātināšanai. Kā norāda konferences rīkotāji, Latvija ir labi zināma starptautiskajā mežsaimnieku kopienā, pateicoties ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, spēcīgai zinātniskajai bāzei un attīstītai pārstrādes nozarei. Tādēļ šāda līmeņa tikšanās notika tieši Jūrmalā, ļaujot ekspertiem apspriest aktuālos izaicinājumus starptautiskā līmenī.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
