Japānas uzņēmums "Terra Drone Corporation" pirmo reizi investējis Ukrainas aizsardzības tehnoloģiju sektorā, uzsākot sadarbību ar Harkivā bāzēto dronu izstrādātāju "Amazing Drones" un iezīmējot būtisku pavērsienu Tokijas līdzšinējā piesardzīgajā attieksmē pret šo nozari, ziņo ārzemju mediji.
"Terra Drone" paziņojis, ka investīcijas ļaus būtiski palielināt pārtvērējdronu ražošanas apjomus. Investīciju apjoms gan netiek atklāts. Šie bezpilota lidaparāti paredzēti, lai notriektu citus dronus, tostarp Irānas izcelsmes "Shahed" tipa uzbrukuma dronus. Japānas uzņēmums plāno izmantot savu pieredzi piegādes ķēdēs, mārketingā un darbības paplašināšanā starptautiskajos tirgos.
Līdz šim Japānas uzņēmumi lielākoties izvairījās no investīcijām Ukrainas aizsardzības sektorā, turklāt valdība atturēja investorus pat no došanās uz kara plosīto valsti. Tomēr pieaugošie drošības riski reģionā,
tostarp bažas par dronu draudiem no Krievijas, Ķīnas un Ziemeļkorejas,
ir mainījuši šo pieeju. "Ķīnas draudi pieaug, un tagad ir laiks stiprināt mūsu spējas aizsargāt Japānu," norādīja "Terra Drone" vadītājs Toru Tokušige.
Uzņēmuma partneris "Amazing Drones" izstrādā pārtvērējdronus, kas spēj sasniegt ātrumu līdz 300 kilometriem stundā, darboties līdz 32 kilometru attālumā un lidot aptuveni 15 minūtes. Tie tiek testēti reālos kaujas apstākļos, saņemot atgriezenisko saiti no Ukrainas militārajiem spēkiem. Uzņēmumi strādā arī pie autonomu sistēmu attīstības, tostarp automātiskas palaišanas un mērķu pārtveršanas bez nepārtrauktas operatora iesaistes.
Tokušige uzsvēra, ka šādi risinājumi ir ievērojami lētāki par tradicionālajām pretgaisa aizsardzības metodēm: "Šaheda drons var maksāt desmitiem tūkstošu dolāru, kamēr raķete var pārsniegt miljonu. Pārtvērējdroni var darboties par nelielu daļu no šīs summas."
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
