Ungārijā svētdien noslēgusies balsošana parlamenta vēlēšanās, kas varētu pielikt punktu 16 gadus ilgajam premjerministra Viktora Orbāna varas periodam, un vēlētāju aktivitāte sasniegusi rekordaugstu līmeni.
Vēlēšanu iecirkņus slēdza plkst. 19.00 (plkst. 20.00 pēc Latvijas laika).
Līdz plkst. 18.30 bija nobalsojuši 77,8% balsstiesīgo, kamēr iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2022. gadā, šajā laikā bija nobalsojuši tikai 70,5%.
Dažas sekundes pēc iecirkņu slēgšanas tika publicēti jaunākie aptaujas rezultāti, kas liecina, ka opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") Pētera Maģara vadībā ievērojami apsteidz Orbāna pārstāvēto nacionālkonservatīvo partiju "Fidesz".
Aptauja tika veikta laikā no 8. līdz 11. aprīlim, tas ir, vēl pirms vēlēšanām, un 55% ungāru izteica gatavību balsot par "Tisza", kamēr "Fidesz" atbalstu pauda 38% respondentu.
Pirmie rezultāti gaidāmi jau neilgi pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, taču gadījumā, ja tie nebūs izšķirīgi, uzvarētājs var tikt pasludināts tikai pēc visu balsu saskaitīšanas nākamajā svētdienā, paziņojusi Nacionālā vēlēšanu komisija.
