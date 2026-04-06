Kad baznīcas cilvēki kļūst par valstsvīriem, sajūk laicīgās ambīcijas ar garīgajiem uzstādījumiem un tas labi nebeidzas – TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" saka Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Viņš atzīst, ka ir partijas, kuras deklarē, ka kristīgās vērtības ir viņu pamatā, bet baznīca neidentificē sevi ne ar vienu partiju. "Jo tie cilvēki, kuri ir baznīcas locekļi, viņi ir visās partijās, un mēs cenšamies palīdzēt atgriezties no ļaunuma, no grēkiem, no egoisma, no savtīguma ikvienam cilvēkam, un tie ir visās partijās."
