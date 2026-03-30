Ar kaunu jāatzīstas, ka es pilsētas/piepilsētas/reģionu sabiedrisko transportu nelietoju kopš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākuma. agad, 2026. gadā, kopā ar laikraksta "Dzirkstele" kolēģi vērtējot sabiedriskā autobusa satiksmi Gulbenes novadā, likās, ka esmu iekāpis laika mašīnā. Moderni, tīri, gaiši, ērti, precīzi pēc grafika kursējoši, nepārbāzti autobusi, pieklājīgi vadītāji un pasažieri, pieturas tiek automātiski nosauktas un parādās displejā...
Protams, negribu idealizēt – problēmas ar sabiedrisko transportu Latvijā ir, par to daudz medijos vēstīts, arī "Latvijas Avīzē" kolēģis Ilmārs Randers iepriekš par to daudz rakstījis. Un gan jau man noskaņojums būtu pavisam pretējs, ja es nebūtu Pierīgas sprukstiņš ar personiskajiem transporta līdzekļiem, bet sirmgalvis dziļos laukos, kam līdz pirmajai pieturai jāmēro kilometri: tad gan es varbūt spriestu, ka autobusi kursē reti vai nebrauc tad, kad vajag, un neapstājas tur, kur man vajag.
Aptauja
Vai pasažieru autobusam vajadzētu apstāties visur, kur lūdz pasažieris?
Jā, starp citu, šī problēma – pasažieru neapmierinātība ar to, ka autobuss neapstājas vēlamā pieturā, – šad tad izpeld ierakstos sociālajos tīklos. Piemēram, pagājušā gada nogalē platformā "Facebook" lielu rezonansi izraisīja kādas sievietes ieraksts par gadījumu autobusa Rīga–Valmiera pēdējā reisā, kad autobusa vadītājs neesot izlaidis 80 gadus vecu pasažieri Inciema pieturā. Sieviete biļeti bija iegādājusies līdz nākamajai pieturai "Straupe", jo biļeti līdz Inciemam iegādāties neesot iespējams. Pēc pasažieres lūguma pieturā apstāties autobusa šoferis teicis, ka viņa maršrutā pieturu skaits samazināts, Inciemam pabraucis garām un sievieti izlaidis Straupē – aptuveni divpadsmit kilometrus tālāk. Publikācijas autore rakstīja: "Jautājums paliek: kas ir galvenais – paragrāfs, punkts, apakšpunkts vai darbinieka elementāra cilvēcība neatstāt cilvēku ziemā nakts melnumā vienu." Par konkrēto reisu atbildīgais uzņēmums "VTU Valmiera" medijiem pēc tam skaidrojis, ka autobusa vadītājs rīkojies atbilstoši noteikumiem. Konkrētais reiss esot ar samazinātu pieturvietu skaitu, lai pasažieri ar pēdējo reisu ātrāk nokļūtu galamērķī.
Taču uzņēmums min, ka pasažieriem ir tiesības izkāpt arī netarificētās pieturās, ja par to laikus informē autobusa vadītāju – biļetes iegādes brīdī vai savlaicīgi pirms pieturas.
Pasažiere neesot laikus informējusi autobusa vadītāju par vēlmi izkāpt Inciemā. Vienvārdsakot – "komunikācijas kļūda"...
Kāda ir aina ar reģionālo autobusu satiksmi dažādos novados – to skaidroja "Latvijas Avīze" un kolēģi no Bauskas, Valkas, Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes, Jēkabpils, Aizkraukles novadu laikrakstiem.
Žurnālisti ceļo
"Dzirksteles" un "Latvijas Avīzes" pārstāvji pirka biļetes un izbrauca divos ikdienas reisos Gulbenes novada teritorijā. Te autobusu pārvadājumus nodrošina AS "Talsu autotransports". Kopsavilkumā iespaidi, kā jau minēju, labi. Sajūta tāda, ka te visi cits citu labi pazīst – gan šoferi, gan pasažieri. Pasažieri šoferus sauca vārdā. Pērkot biļetes, pastāstīja šoferiem, kur un kāpēc brauc, izmeta pa kādam jokam. Vārdu sakot – autobusos valdīja omulība.
Žurnālisti divās darbdienās brauca no Gulbenes līdz Letēm Beļavas pagastā un līdz Stariem Daukstu pagastā. Šoferi sarunās ar žurnālistiem bija atsaucīgi un atbildēja uz gandrīz visiem jautājumiem, izņemot par to, kāds ir viņu atalgojums.
Pasažieris Dainis, kurš no Gulbenes autobusā brauca līdz Beļavai, teica: "Viss apmierina. Arī autobusa kustības saraksts." Dainis žurnālistiem komentēja visu, kas brauciena laikā redzams aiz autobusa loga. Zināja, kurās mājās vairs neviens nedzīvo vai mitinās pa kādam senioram. Daža māja atrodoties patālu no autobusa pieturvietas, tāpēc cilvēki no mājām līdz pieturai piebraucot ar savu vieglo automašīnu, noliekot ceļa malā, kāpjot satiksmes autobusā un tālāk braucot uz Gulbeni.
Savukārt Mārtiņš, kurš atgriezies no darba ārzemēs, šajā reisā no pilsētas aizkļuva līdz Butāniem. "Šoferītis vienmēr ir laipns un pieklājīgs. Izlaiž mani nevis pieturā, bet ceļa galā," stāstīja Mārtiņš. Sarunu dzirdēja šoferis Raimonds un sacīja: "Kāpēc neizlaist ceļa malā? Nepatīk vienīgi, ja pasažieris prasās izkāpt no autobusa vietā, kur tas ir bīstami no ceļu satiksmes noteikumu viedokļa."