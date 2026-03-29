Pentagons gatavojas sauszemes operācijām Irānā, kas varētu ilgt no vairākām nedēļām līdz diviem mēnešiem, atsaucoties uz avotiem, svētdien vēsta laikraksts "The Washington Post".
Saskaņā ar laikraksta rīcībā esošo informāciju neviens no Pentagona izskatāmajiem variantiem neparedz pilna mēroga iebrukumu Irānā.
Operācijas, kam gatavojas ASV armija, paredz tikai ierobežotus reidus piekrastes rajonos pie Hormuza šauruma, kuros piedalās īpašo uzdevumu vienības un kājnieki, kā arī Irānas naftas eksportam nozīmīgās Hārkas salas iespējamo ieņemšanu.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita "The Washington Post" norādījusi, ka Pentagona uzdevums ir gatavoties jebkuram variantam un "dot virspavēlniekam maksimālu rīcības brīvību".
"Tas nenozīmē, ka prezidents būtu pieņēmis lēmumu uzsākt sauszemes operāciju," uzsvērusi Levita.
Pēdējā laikā uz Tuvajiem Austrumiem pārsviesta 31. jūras kājnieku ekspedīcijas vienība 2200 vīru sastāvā, un izdevumi "Axios" un "The Wall Street Journal" vēsta, ka ASV administrācija apsver vēl 10 000 karavīru pārsviešanu.
Tikmēr Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs svētdien paziņojis, ka ASV, neskatoties uz publiskiem paziņojumiem par diplomātiskiem centieniem izbeigt karu, slepeni gatavojot sauszemes iebrukumu.
Irānas uzbrukumā "Bahreinas alumīnijam" divi ievainotie
Irānas uzbrukumā uzņēmumam "Bahreinas alumīnijs" ("Alba") nedēļas nogalē ievainoti divi darbinieki, svētdien ziņo Bahreinas mediji.
Sīkākas ziņas par sestdien notikušo uzbrukumu un postījumu apmēru netiek sniegtas.
"Alba" ir viens no lielākajiem alumīnija ražotājiem pasaulē.
