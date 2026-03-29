Ignorējot faktisko ASV blokādi, Savienoto Valstu sankcijām pakļauts Krievijas naftas tankkuģis pirmdien varētu ierasties Kubā, liecina kuģošanas dati.
Saskaņā ar kuģošanas datu analīzes uzņēmuma "Kpler" informāciju tankkuģis "Anatoly Kolodkin", kurā atrodas 730 000 barelu naftas, svētdien atradās uz ziemeļiem no Haiti un dodas uz Matansasas ostu Kubā.
Kuba janvārī zaudēja savu galveno naftas piegādātāju Venecuēlu, kad ASV sagūstīja tās autoritāro prezidentu Nikolasu Maduro.
ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam piedraudēja ar muitas tarifiem ikvienai citai valstij, kas piegādās Kubai naftu.
Kubas valdība apgalvo, ka nav saņēmusi nevienu naftas kravu kopš janvāra, un valsts nonākusi dziļā enerģētikas krīzē.
Prezidents Migels Diass-Kanels ieviesis stingrus degvielas taupības pasākumus, strauji pieaugušas degvielas cenas, samazinājušies sabiedriskā transporta reisi un dažas lidsabiedrības pārtraukušas lidojumus uz Kubu.
Kopš 2024. gada valsts piedzīvojusi septiņas vispārējas elektropiegādes apturēšanas, tajā skaitā divas šī gada martā.
Nafta tankkuģī "Anatoly Kolodkin" tika iekrauta Krievijas Primorskas ostā 8. martā.
Caur Lamanša kanālu tankkuģi eskortēja Krievijas karakuģis, taču, nonākot Atlantijas okeānā, abi kuģi šķīrās, ziņo Lielbritānijas karaliskā flote.
