Pēdējā laikā Latvijas informatīvo telpu pārpludinājuši dažādi pašpasludināti panākumu sludinātāji. Lai gan viņu solījumi par tūlītēju labklājību izskatās vilinoši, realitāte aiz šīm krāšņajām prezentācijām bieži vien liecina par profesionālo iemaņu iztrūkumu. Kanāla STV Pirmā! sarunu raidījuma "Dāmas ar Drāmu" dalībnieces – Linda Curika, Dana Bjorka un Ieva Brante – pētīja šo aktuālo tendenci, brīdinot par bīstamību, ko rada darboņi bez atbilstošas akadēmiskās bāzes.
Linda Curika akcentēja problēmu, ka mediju uzmanības lokā regulāri nonāk cilvēki, kuri sola zibenīgi iemācīt pat vissarežģītākās disciplīnas. Kā uzskatāmu piemēru viņa pieminēja Andri Mediānu, kurš sevi pozicionē kā hipnoterapeitu. Curika dalījās ar kādu daiļrunīgu sarunas fragmentu: "Bet kā? Es taču četru dienu kursos jau biju! Man neviens neteica, ka es pēc tam nevaru nodarboties ar hipnoterapiju!"
Šāda vieglprātīga attieksme pret zināšanām ir kritiski bīstama medicīnas nozarē. Šajā sakarā Dana Bjorka mudina sabiedrību neuzticēties akli un vienmēr pārbaudīt, vai izvēlētajam speciālistam ir reāla kvalifikācija. Paļaušanās uz cilvēku, kura "ekspertīze" balstās vien dažās mācību dienās, var tiešā veidā kaitēt veselībai.
Juriste Ieva Brante savukārt izcēla finansiālo neloģiskumu: daudzi aizbildinās ar naudas trūkumu, lai vērstos pie sertificēta mediķa, taču tajā pašā laikā spēj atrast ievērojamus līdzekļus, ko atdot apšaubāmiem "kaktu dakteriem".
Pēc Curikas novērojumiem, šādu kursu veidotāji izmanto klasiskas manipulācijas metodes. Augstā pakalpojuma cena tiek pasniegta kā mīlestības apliecinājums sev, bieži vien mudinot klientus pat iestigt parādos. Viņa raksturo šo retoriku: "Tā tu investē sevī un tā tu mīli sevi. Vai tu sevi nemīli pietiekami, lai samaksātu 700 eiro par kursiem?"
To, cik neaizsargāti pret pārliecinošu tēlu ir cilvēki, Dana Bjorka ilustrēja ar atgadījumu no saviem studiju gadiem. Kādā pasākumā viņai kā aktrisei bija uzdots tēlot zīlnieci, taču viesi viņu uztvēra kā īstu gaišreģi.
"Man bija darbs uz vienu stundu, bet beigās paliku četras, jo izveidojās rinda. Viena sieviete pat raudāja un teica, ka es visu esmu pateikusi pareizi," stāsta Bjorka, uzsverot pūļa gatavību akli sekot autoritātei.
Diskusijā neizpalika arī sociālo tīklu "pārticības kursi", kuros ar burvju vārdiem sola pievilināt naudu un partnerus. Curika ar ironiju ieskicēja šo kursu saturu: "Es esmu karaliene, es esmu su*ka, man būs vīrs, kas man pirks lietas," piebilstot, ka neveiksmes gadījumā klientei parasti liek maksāt vēl vairāk.
Pieprasījums pēc šādām apmācībām ir milzīgs. Linda Curika norāda, ka tie ir simtiem sieviešu, kuras nereti apjūk starp vēlmi pēc nopietnas izglītības un vēlmi pēc "maģiskas tabletes". Dana Bjorka dalījās arī ar stāstiem par tā sauktajām "taurentiņu" teorijas piekritējām. Šīs sievietes iestāsta sev, ka viņu vienīgais uzdevums ir būt skaistām un kalpot par talismanu vīrieša veiksmei. Vīrieši, saskaroties ar šādu uzvedību, jūtoties kā sastapušies ar prātu izdzīvojušām personām.
Noslēgumā raidījuma dalībnieces secināja, ka influenceru ietekme tikai augs, un tādas figūras kā Liene Uresina vai Nika Todavčiča ir tikai aisberga virsotne. Lai gan nav skaidrs, ko tieši šie "speciālisti" piedāvā, ir acīmredzams, ka šāda pieeja dzīvei nav ilgtspējīga. Galvenais secinājums — mūsdienu informācijas jūrā izšķiroša nozīme ir kritiskajai domāšanai, izvērtējot, kur tiek tērēts laiks un personīgie finanšu līdzekļi.
