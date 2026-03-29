Naktī uz svētdienu pulksteņi Latvijā tiks pagriezti vienu stundu uz priekšu, un tas daudziem var nozīmēt ne tikai īsāku nakti, bet arī nogurumu, grūtības aizmigt un zemāku enerģijas līmeni.
Miega ārste Marta Celmiņa skaidro, ka laika maiņa izjauc cilvēka bioloģisko pulksteni, kas regulē miegu, garastāvokli un dienas ritmu. Pavasarī ilgāk saglabājas dienasgaisma, kas kavē melatonīna izdalīšanos, tāpēc vakarā var būt grūtāk iemigt, bet no rīta – pamosties. Daļai cilvēku pielāgošanās var aizņemt pat vairākas dienas vai ilgāk.
Lai pāreja būtu vieglāka, jau nedēļas nogalē ieteicams doties gulēt nedaudz agrāk nekā parasti. Tāpat nevajadzētu svētdienā ilgāk gulēt, jo tas var vēl vairāk izjaukt miega ritmu. Svarīgi arī izvairīties no kofeīna pēcpusdienā un vakaros samazināt spilgtu gaismu.
Speciāliste uzsver, ka nozīmīga ir arī ikdienas rutīna – regulārs miega grafiks, fiziskās aktivitātes dienas laikā un pēc iespējas vairāk dabiskās gaismas no rīta palīdz organismam ātrāk pielāgoties.
Parasti lielākā daļa cilvēku jaunajam laikam pierod dažu dienu laikā, taču apzināta pieeja var šo procesu būtiski atvieglot.
Aptauja
Kā vērtējat LASI.LV rakstu kvalitāti?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu