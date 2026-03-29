Šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznei Magonei kūrortā izdevies piedzīvot īstu triumfa brīdi. Vakars sākās ar uzvaras lauriem viesnīcas skaistuma konkursā, bet turpinājās romantiskā gaisotnē kopā ar kādu ārzemju kungu. Kad jauniepazītais vīrietis bija pavadījis dāmu līdz istabiņas durvīm, Magone nekavējoties devās pie draudzenes Ilvas, lai dalītos karstākajos iespaidos.
Ilva, ziņkāres vadīta, uzreiz metās iztaujāt Magoni par randiņa detaļām – kas ir šis vīrietis un kāda bijusi viņu kopīgā izklaide. Magone paskaidroja, ka vakars pagājis solīdās sarunās par dzīves gājumu un vērtībām. Viņa neslēpa savu konservatīvo nostāju, norādot, ka "pirmajā pazīšanās reizē nekādu skūpstu" un fizisku tuvību pieļaut negrasās. Interesanti, ka kavalieris darbojas IT nozarē un bijis pilnīgā sajūsmā par Magoni: “Viņš teica, ka viņam bija tā, ka: "Viņa ir īstā!" un viss, viņš pazaudēja galvu, viņu aiznesa uz skatuvi, viņš aizlidoja mīlas spārniem.”
Kā izrādās, poļu kungs un Magone atraduši kopīgu valodu, jo abiem ir līdzīga laulības pieredze. Vīrietis atzinis, ka attiecības ar sievu bijušas atsvešinātas. Magonei šis stāsts šķitis ļoti tuvs: "Es teicu – man bija vīrs, kas ir bērnu tēvs, kas nedod neko. Nu, līdzīga situācija," viņa rezumē. Īpašu cieņu Magones acīs izpelnījies fakts, ka vīrietis ir gādīgs tēvs. Viņa secina: "Cilvēks ir arī daudz pārdzīvojis un piedzīvojis, viņam ir par ko runāt."
Sarunas laikā atklājās, ka jaunajam kavalierim ir pieci bērni, no kuriem divi ir līdzi ceļojumā. Jau rīt plānota lielā iepazīšanās, kas Ilvu pamatīgi pārsteidza. Viņa pat pajokoja, ka, saskaitot abu atvases, sanāktu prāvs pulks – deviņi bērni. Lai gan abi sprieduši par pagātnes rētām, jautājums par to, kā apvienot dzīvi starp Latviju un Poliju, vēl nav cilāts.
Noslēgumā Magone saglabā vēsu prātu: "Cilvēks kā cilvēks. Man nebija tā, ka es lidoju uz laimes spārniem pie viņa," tomēr atzīst, ka pirmais iespaids ir pozitīvs. Vīrietis šķiet uzticams un darbīgs. Savukārt Ilva mudina draudzeni vienkārši baudīt mirkli.
