Daži paša novērojumi par cenām Igaunijā. Septembra sākums sevišķi draudzīgs bija autobraucējiem. Dīzeļdegvielas cena par litru 1,29 eiro "Nestes" benzīntankos. Piens apmēram par 20% lētāks nekā mūsu veikalos. Atgādināšu, ka kaimiņzemē no 1. jūlija PVN no 22% pacēlies līdz 24%. 

