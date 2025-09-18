Ukrainas armija veic pretuzbrukuma operāciju Doneckas apgabalā, ceturtdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Smagas kaujas, bet izdevās radīt jūtamus zaudējumus krieviem. Šodien bija pirmais [Ukrainas armijas virspavēlnieka Oleksandra Sirska] ziņojums par rezultātiem. Kopš operācijas sākuma mūsu karavīri jau ir atbrīvojuši 160 kvadrātkilometrus, vēl vairāk nekā 170 kvadrātkilometri ir attīrīti no okupantiem. Esam ievērojami papildinājuši apmaiņas fondu - ir gandrīz simts krievu gūstekņu, un būs vēl vairāk," paziņoja Zelenskis.
Prezidents piebilda, ka Ukrainas armija jau ir atbrīvojusi septiņas apdzīvotas vietas un vēl deviņas attīrītas no krievu okupantiem.
"Jebkuru okupantu grupu, kas mēģina šeit ienākt, mūsu puiši iznīcina. Krievu zaudējumi tikai kopš šīs mūsu pretuzbrukuma operācijas sākuma, tikai Pokrovskas rajonā, tikai šajās nedēļās - jau vairāk nekā divarpus tūkstoši, no tiem vairāk nekā 1300 krievu ir nogalināti," piebilda Zelenskis.
Iepriekš prezidents ziņoja, ka krievi rudenī gatavo divas stratēģiskas uzbrukuma kampaņas. Vienlaikus viņš piebilda, ka Ukrainas armija sagrāvusi Krievijas plānus par divām citām uzbrukuma kampaņām.
Vienlaikus prezidents arī paziņoja, ka krievi šovasar ofensīvas laikā cieta milzīgus zaudējumus, un tāpēc tagad Krievija nav spējīga veikt lielas uzbrukuma operācijas.
Krievija atdevusi Ukrainai vēl 1000 cilvēku mirstīgās atliekas
Krievija ceturtdien atdevusi Ukrainai vēl 1000 cilvēku mirstīgās atliekas, paziņojusi Kijiva.
Saskaņā ar Krievijas sniegto informāciju tie ir Ukrainas pilsoņi, lielākoties karā kritušie karavīri. Ukrainas tiesībsargājošās iestādes un varasiestādes veiks visas nepieciešamās ekspertīzes un līķu identifikāciju, paziņoja Ukrainas gūstekņu jautājumu koordinācijas štābs.
Koordinācijas štābs izteica pateicību par palīdzību Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai (ICRC).
Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) projekts "Hoču žitj" ("Gribu dzīvot") ziņo, ka šodien ar ICRC starpniecību Krievijai nodoti 24 Krievijas karavīru līķi.
