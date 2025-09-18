Vakar Liepājā notika Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Somijas prezidenta Aleksandra Stuba tikšanās, kuras laikā galvenā uzmanība tika veltīta jūras spēku sadarbībai, militārās infrastruktūras attīstībai un kultūras apmaiņai, vēsta 360TV Ziņas.
Abi prezidenti apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku štābu Liepājā, kur iepazinās ar aktuālo drošības situāciju un NATO pastiprinātās modrības aktivitātes "Baltic Sentry" darbību. Viņi novērtēja arī Liepājas ostas militāro infrastruktūru un Jūras spēku mācību centra Ūdenslīdēju skolas darbu.
Viens no galvenajiem sarunu tematiem bija abu valstu jūras spēku ciešāka sadarbība informācijas operatīvajā apmaiņā, kā arī Somijas atbalsts Latvijas Jūras spēku mīnu meklēšanas spēju attīstībā.
Somijas prezidents un viņa dzīvesbiedre Sūzana Inesa-Stuba tikās ar Liepājas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbību starp Somijas pilsētu Oulu un Liepāju, jo tās kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētām attiecīgi 2026. un 2027. gadā.
Vizītes laikā viesi apmeklēja Liepājas muzeju un Svētās Trīsvienības katedrāli. Katedrālē atrodas piemiņas plāksne somu jēgeriem, kuri 1918. gadā tieši šajā vietā zvērēja uzticību savai nesen dibinātajai valstij.
Šī vizīte ir spilgts apliecinājums Latvijas un Somijas ciešajām attiecībām gan militārajā, gan kultūras jomā, kas ir īpaši nozīmīgi pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā.
