Afganistānas talibu režīms trešdien vēl vairāk ierobežojis piekļuvi internetam, pārraujot optisko šķiedru kabeļus vairākās provincēs.
Lēmumu spert šādu soli pieņēmis talibu augstākais līderis Hibatulla Ahundzada, lai apkarotu netikumus, pavēstīja amatpersonas.
Balhas provincē, Afganistānas ziemeļos, pēc līdera pavēles pilnībā aizliegts optiskais internets, paziņoja provinces valdības preses pārstāvis. Ziņu aģentūras AFP žurnālists apstiprināja, ka piekļuve internetam Balhā tagad ir iespējama tikai ar telefona tīkla starpniecību, kas ir stipri traucēts. AFP žurnālisti ziņoja, ka līdzīga situācija ir Badahšānas un Tahāras provincēs, valsts ziemeļos, kā arī Kandahāras, Helmandas un Orūzgāna provincēs, Afganistānas dienvidos.
Optisko šķiedru kabeļi ir visplašāk izmantotā tehnoloģija Afganistānā, aģentūrai AFP norādīja privātā operatora darbinieks Kabulā, piebilstot, ka viņam nav zināmi šo ierobežojumu iemesli.
Nangarhāras provincē, Afganistānas dienvidaustrumos, ierobežojumi vēl nav ieviesti, bet kāda provinces amatpersona izteicās, ka tuvākajās dienās sagaida šādus interneta ierobežojumus visā valstī.
